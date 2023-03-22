戴罩口試首天考生憂表現 筆試附醫生紙可豁免 將另安排試場

DSE甲類科目筆試，將於下月21日開考。考評局昨回覆稱，若考生因身體健康問題不宜戴口罩，可連同醫生證明信向考評局申請豁免筆試期間佩戴口罩，學校考生須由學校申請，獲批豁免的考生將另行安排試場。考評局又表示，今年和過去3年的教師語文能力評核口試，亦要求考生戴口罩，過往運作暢順；重申已與教育局及學界商討，並諮詢了衛生防護中心，決定繼續一系列的預防感染安排。

DSE自修生：疫情不嚴重 防疫嚴格

昨午在東區一個試場，據記者觀察，絕大部分考生在等候期間已戴上口罩。自修生楊同學4年前曾考DSE，今年因私人原因再考英文科，對比兩次口試，她認為防疫措施可謂嚴格，包括要求填健康申報表、量體溫，以及等候時只准外出到走廊飲水，「現在（疫情）不嚴重，我自己覺得不太有人在意，要中（確診）的都中了」。

有考生擔心戴口罩影響口試表現。曾同學稱自己平日外出均會戴口罩，「但我說話很細聲，少少驚其他人聽不到」。另一考生許同學認為戴口罩不影響表現，自言聲線夠大聲，「對我來說（防疫措施）沒影響，但我不知（措施）的意義是什麼」。考生麥同學則認為戴口罩要求合理，可避免感染。

有考生稱無礙表現 但不知措施意義

位於九龍塘的瑪利諾神父教會學校亦是試場之一，校長何力生稱，校方按考評局指引，安排等候室與備試室設在不同樓層，亦特意揀選較大的課室，「讓考生可以坐得鬆動一點，都有防疫考慮」。對於社會復常，但考評局維持要求考生戴口罩，他相信是在防疫上務求謹慎，又指若准許考生自行選擇戴口罩與否，在口試期間，主考員或受考生面部表情影響評分，或有損公平。