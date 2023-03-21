涉瞞利益衝突誘委工作坊 宏信書院前教師被廉署起訴

被告持供應商七成股份

32歲被告劉達理案發時為宏信書院的設計科教師。案情指被告前年4月被委派在6月的課外活動周舉辦一個機械人工作坊，同年5月中，他提議學校舉辦一個「設計—玩具及模型工匠工作坊」。他其後向學校提交兩份報價單，並建議委聘Wonder Hobbys. Limited為25名學生舉辦該工作坊，因其報價為5萬元，較競爭對手低2000元，宏信書院其後批准該項採購，而Wonder Hobbys最終向學校收取4.8萬元，為24名學生舉辦該工作坊。

被告涉嫌於2021年5月18日至6月24日，向宏信書院校董會隱瞞他為Wonder Hobbys的董事和股東，並意圖詐騙而誘使該校委聘Wonder Hobbys舉辦上述工作坊。

校方規定須向校董會申報

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是Wonder Hobbys的董事和股東，持有該公司七成股份，但從來沒有向學校披露他在該公司的利益。宏信書院的指引規定，如涉及採購及物料供應的職員得知其本人或家人與供應商或承辦商有任何關係，須盡早向法團校董會作書面申報。

廉署提醒學校人員亦應避免利益衝突，適時根據校方指引作申報；在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，或觸犯刑事罪行。