浸大蛋白酶抗體研究 可望提供標靶治新冠

盼一兩年內臨牀實驗

參與研究的浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮表示，3A2日後或可作藥物治療新冠患者，特別是長者和免疫力低的人，以減低其感染後出現併發症及死亡之機率，相關治療亦有效應對未來的新發性冠狀病毒。他指出，早前有研究顯示MT1-MMP基因突變與患肥胖及糖尿病有關，相信3A2同樣可用作預防相關疾病。

浸大研究團隊引述早前研究指「血管緊張素轉換酶2」（簡稱ACE2）是新冠病毒進入人體細胞的受體，導致不同器官受感染，但主要受病毒感染的肺部只有小部分細胞表現出ACE2。團隊與港大微生物學系助理教授袁碩峰合作研究，發現MT1-MMP切斷細胞膜上的ACE2後會釋放可溶性ACE2，並與新冠病毒的刺突蛋白結合，導致未受感染、只有小量ACE2表面的細胞受感染，令人體內不同器官亦有可能受感染。

3A2抗體抑制相關蛋白酶 心肝肺感染程度降六至八成

團隊使用人類細胞培育的「類器官」，透過注射單克隆抗體3A2，發現3A2能抑制MT1-MMP活動，有效減少可溶性ACE2水平，而肺部、心臟和肝臟的新冠病毒感染程度可降低60%至80%。相關藥物亦用於新冠病毒的原始菌株，以及主要變種病毒Delta和Omicron的實驗，並得到相若結果。

研究團隊在11隻年老並感染新冠病毒的小鼠中，為部分小鼠注射3A2，發現其體內新冠病毒數量減少近九成，並顯著減低由感染引起的肺組織破壞，王凱亮稱研究暫未發現使用3A2後出現任何副作用。相關結果已在國際科學期刊《自然-通訊》發表。