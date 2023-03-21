為續存 恒大學生會擬修章 增「解散章節」符警要求 籲會員大會投票

校方稱得悉 保持緊密溝通

恒大昨日回覆查詢表示，一向重視學生會作為校方與學生之間的橋樑角色，亦得悉有關事情；校方將繼續一如以往與學生會保持恒常及緊密溝通，並關注事態發展。警方昨回覆表示，會按實際情况，根據《社團條例》處理涉及社團的事宜。

恒大學生會編委會（編委會）稱，若明天未能成功召開會員大會並通過警察牌照課要求修改會章，牌照課將會於下周五（31日）後重新審視恒大學生會的社團身分，恒大學生會將不排除被註銷社團身分，學生會或不復存在。

未能修章或遭註銷社團

轄下組織亦恐面臨解散

恒大學生會署理會長張藝心回覆編委會時，呼籲同學出席會員大會，認為最重要是讓同學得悉學生會正在面對的問題。倘學生會不復存在，她稱學生會轄下的學生組織亦將面臨解散，擔心難再凝聚一群同學組成學生組織，為同學爭取權益，「同學將會失去一個與校方溝通的渠道，學生的發言權也因而減少」。她又指出，在現存學生會被打壓的情况下，「希望僅存的學生會可以繼續下去，不希望恒大學生會因章則問題而瓦解」。

根據恒大學生會網頁，學生會為獨立於大學之外的非牟利學生自治組織，服務約6000名同學。第12屆學生會幹事會上月底卸任，近日招募新一屆莊員。