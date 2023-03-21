為續存 恒大學生會擬修章 增「解散章節」符警要求 籲會員大會投票

【明報專訊】2010年成立的香港恒生大學學生會（前稱恒生管理學院學生會），以獨立註冊社團形式運作。綜合學生會及其編委會報道，學生會須修改會章，補上「解散章節」列明學生會解散後及資金的後續處理，以符合警察牌照課要求，否則將不排除被註銷社團身分，連同其屬下組織面臨解散。學生會明天（22日）召開會員大會修章，呼籲同學投票，稱不希望恒大學生會因章則問題而瓦解。
校方稱得悉 保持緊密溝通
恒大昨日回覆查詢表示，一向重視學生會作為校方與學生之間的橋樑角色，亦得悉有關事情；校方將繼續一如以往與學生會保持恒常及緊密溝通，並關注事態發展。警方昨回覆表示，會按實際情况，根據《社團條例》處理涉及社團的事宜。
恒大學生會編委會（編委會）稱，若明天未能成功召開會員大會並通過警察牌照課要求修改會章，牌照課將會於下周五（31日）後重新審視恒大學生會的社團身分，恒大學生會將不排除被註銷社團身分，學生會或不復存在。
未能修章或遭註銷社團
轄下組織亦恐面臨解散
恒大學生會署理會長張藝心回覆編委會時，呼籲同學出席會員大會，認為最重要是讓同學得悉學生會正在面對的問題。倘學生會不復存在，她稱學生會轄下的學生組織亦將面臨解散，擔心難再凝聚一群同學組成學生組織，為同學爭取權益，「同學將會失去一個與校方溝通的渠道，學生的發言權也因而減少」。她又指出，在現存學生會被打壓的情况下，「希望僅存的學生會可以繼續下去，不希望恒大學生會因章則問題而瓦解」。
根據恒大學生會網頁，學生會為獨立於大學之外的非牟利學生自治組織，服務約6000名同學。第12屆學生會幹事會上月底卸任，近日招募新一屆莊員。