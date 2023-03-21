教育
星笈中文 第090期

書到用時：出於關心的諷刺

【明報專訊】「mean你是為你好」聽起來匪夷所思，不過在文學中確有一種「諷刺文學」，並非為顯示自己高人一等、強調他人不足，而是為了關心社會、正面批判，期望社會有所改變而出現的文學。

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