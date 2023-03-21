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2023年3月21日星期二
星笈中文 第090期
為續存 恒大學生會擬修章 增「解散章節」符警要求 籲會員大會投票
浸大蛋白酶抗體研究 可望提供標靶治新冠
涉瞞利益衝突誘委工作坊 宏信書院前教師被廉署起訴
書到用時：貓眼看世界
書到用時：從貓之視角看盡人類醜態
書到用時：出於關心的諷刺
文本細讀：文豪的夢魘囈語——夏目漱石〈夢十夜〉
旁徵博引：疫後促消費安民心
參考答案
書到用時：出於關心的諷刺
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【明報專訊】「mean你是為你好」聽起來匪夷所思，不過在文學中確有一種「諷刺文學」，並非為顯示自己高人一等、強調他人不足，而是為了關心社會、正面批判，期望社會有所改變而出現的文學。
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為續存 恒大學生會擬修章 增「解散章節」符警要求 籲會員大會投票
浸大蛋白酶抗體研究 可望提供標靶治新冠
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