教育
常識學堂 第268期

新聞解碼：黑洞旁有暗物質

【明報專訊】在廣闊的宇宙中，仍有很多現時科學解釋不到，有待進一步研究探索的事物，黑洞是其中之一。教育大學最近有研究，間接證實黑洞附近存有大量暗物質。

上 / 下一篇新聞