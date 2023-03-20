教育
智學公民 第054期

議題解碼：港中小企營商挑戰

【明報專訊】根據工業貿易署網頁，本港中小企業佔全港企業數目逾98%，其僱員數目佔香港私營機構僱員約45%，對香港經濟發展十分重要。新冠疫情後經濟漸復蘇，中小企仍需面對人手及資金不足等挑戰。

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