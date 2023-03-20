組「模擬大學」義教窮生 師訓生獲尤德獎：教育不止「份糧」

中四生不懂「courage」

悟家境左右視野

石淦銘就讀中大文學士（中文研究）及教育學士（中文教育），曾接觸不同背景的學生，體會到貧富懸殊延伸的教育差距。他說，曾在中學實習，有次課堂提到英文單字courage，有中四生不知解作「勇氣」；剛巧他在另一場合接觸到幼稚園生，其班別正以「courage」為名。石稱貧富懸殊令知識差距懸殊，「不是話班中學生差，而是知識視野受家庭背景、階級影響」。

因此，他為低收入家庭同學發起免費活動，例如補習、模擬試，設立資料庫分享教學材料，派書卷、參考書等。他亦明白中學生探索前途時，可能對大學科目有誤解，故曾與不同組織合辦「模擬大學」，由大專生向中學生「授課」，講解航空、心理學、數學系等大學課程，令中學生明白大學教育是怎麼回事。石淦銘畢業後想做中學教師，被問到社會對部分教師有負面標籤，他認為教育是遠多於「份糧」及教學，希望自己可引導學生發掘世界、探索好奇，「不是指明學生如何行條路」，而是陪伴他走。

推公民科學製動畫癒港人

兩生同獲獎學金

畢業於浸大傳理（主修國際新聞）、曾在《華爾街日報》亞洲版做影像記者（video journalist）的戴仲儀，從244名申請者脫穎而出，奪得2023/24年度尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金（30萬元），將赴美國南加州大學修讀動畫及數碼藝術碩士課程。她稱，做記者拍片時會構思motion graphics（動態圖形）闡述議題，在紀錄、寫實作品以外，她希望探索以動畫說故事。戴曾參加本港第10屆動畫支援計劃，擔當導演首次創作3分鐘的故事，講述主角將熱愛的事變成事業、全心投入花太多時間，反成為纏繞自己的魔鬼。戴稱，港人近年經歷新冠疫情、社會事件，有不同精神健康問題，希望創作令人有共鳴、治癒人心的動畫。

港大城市氣候與空氣污染實驗室博士生張文曦則獲2022/23年度「研究生獎學金」，現時主要研究城市微氣候，他與中學合作，教學生手砌微氣候監測站，在不同課程的考察中實地蒐集數據，希望藉「公民科學」讓學生了解地理中的科學、以數據解決生活問題。