被處分教師減 21釘牌按年增兩倍 刑案通報研加強 警拘教師即通知教局

涉虐兒性罪行交往超師生關係等

教育局提供2020至2022年的數據（見表）顯示，2022年涉違反專業操守被處分的教師人數回落至104，不過被取消教師註冊的有21人，高於前兩年各有7人被釘牌。註冊資格一經取消，不准在學校（包括補習學校）任教。

教局：涉嚴重違規 縱離教界續跟進

學校聘任教師前，須要求應徵者申報曾否在港干犯刑事罪行。至於現職教師，教育局2021/22學年起為所有註冊教師每3年做一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞。教育局於文件稱，如發現有局方之前未知悉的個案，將會馬上跟進。

局方又強調，即使有關教師已離開教學行列，若涉及嚴重違反專業操守及違法行為，為保障學童福祉，都會嚴肅跟進，「杜絕」其重返學校的機會。

文件亦有談及教師培訓。隨着全面通關，新教師、晉升教師的內地學習團將分別於下月及9月出發；自2017/18學年委託國家行政學院（中共中央黨校）承辦的「研習班」亦將於5月復辦，以加深校長對內地教育、社會文化、經濟及創科等認識。

4大學師訓課程擬新框架

「加強專業操守國情認識」

至於準教師培訓，教育局稱，已與4間提供師資培訓的大學擬定共同的師資培訓課程框架，當中元素包括加強教師專業操守、對教育相關法例的認識、對國情的認識等；上述4間大學正對應框架內的重點整理、修訂或調整其教育學士學位課程內容，目標2023/24學年（下學年）起推行。局方稱會與有關大學聯繫，跟進落實課程框架的情况。