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2023年3月17日星期五
語文同樂 第632期
東華爭2025年升大學 須3範疇獲評審資格 暫1達標
資優學苑增「領導能力」培訓 盼成全港領袖生長搖籃
青協調查：睹網絡欺凌 逾半青年袖手
博看世界：黃金工藝——講金又講心
博看世界：認識黃金「個性」 金飾工藝探秘
範文天空：隨感隨寫，不拘格套——袁宏道
範文天空：〈滿井遊記〉的現代意義
自然手札：不常見的田中鳥
潮看文史：捱（ngaai4）冷（laang5）
時事中文：客家排屋有意思
猜一猜答案
字學中文：快如閃電飛毛腿
語文小錦囊：不愛穿襪
講故事：救救渡渡鳥
博看世界：黃金工藝——講金又講心
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【明報專訊】金玉滿堂、點石成金、一諾千金、金屋藏嬌、金榜題名……
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東華爭2025年升大學 須3範疇獲評審資格 暫1達標
資優學苑增「領導能力」培訓 盼成全港領袖生長搖籃
青協調查：睹網絡欺凌 逾半青年袖手
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博看世界：認識黃金「個性」 金飾工藝探秘
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自然手札：不常見的田中鳥
潮看文史：捱（ngaai4）冷（laang5）
時事中文：客家排屋有意思
猜一猜答案
字學中文：快如閃電飛毛腿
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講故事：救救渡渡鳥
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