青協調查：睹網絡欺凌 逾半青年袖手

青協引述曾處理的網絡欺凌個案，有高中生玩手機遊戲時遭其他玩家網絡欺凌，被人身攻擊、「起底」，資訊被發布至多個社交媒體。事主遂向該些平台舉報，但仍未能遏止散播，惟有刪除所有社交媒體帳號，此後她再難信任別人，人際關係受到影響，幸得朋友和社工陪伴和鼓勵，生活和情緒得以重回正軌。

半數稱不知如何幫受害者

調查問及目睹事件而沒有作出行動的原因，49.6%受訪青年表示「不知道如何幫助受欺凌者」；35.7%人擔心自己的處理會令欺凌情况惡化。青協督導主任張淑鳳稱，要有效遏止網絡欺凌，旁觀者往往扮演重要角色，從調查所見，雖然大部分受訪青年在目睹網絡欺凌時沒有行動，但非「無感覺」，主要是缺乏應對技巧以致未有伸出援手，鼓勵他們適當介入。

青協鼓勵私訊關懷 舉報帖文

uTouch本月25及26日將在中環街市舉辦「網絡欺凌特展」，設嘉賓分享會、互動式體驗等。