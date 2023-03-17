資優學苑增「領導能力」培訓 盼成全港領袖生長搖籃

校長推薦方式 首屆取錄120人

黃金耀昨表示，領導能力培訓課程對象為中二至中四生，接受全港中學校長直接推薦，首屆已取錄120名學員，希望下屆更多學校踴躍提名，學苑會檢視並揀選學員。他說，部分學員本身或擅長音樂、科學、語文、體育等，希望栽培他們發揮專長的同時施展領袖才能。他又說，不少中學欠缺正規的領袖生長（Head Prefect）培訓，長遠目標是「全港將來的Head Prefect都是由學苑訓練出來」。

今年香港由新冠疫情步入復常，黃金耀提到資優生過去3年暫停參加國際比賽，不少地區去年初起復辦實體賽事，但香港學生去年底到今年初才恢復作賽，較其他國家「慢了一年」。不過，他亦舉例有一名年約15歲的學員，趁留家網課善用時間，靠自學就通過專業會計考試，將來有望成為會計師。

有學員趁在家網課通過會計試

另外，財政預算案投放6億元，額外注資資優教育基金在中小學推STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，黃金耀稱學苑正計劃新學年加強STEAM等課程。

黃金耀又說，踏入學苑15周年，同時政府積極搶人才，希望學苑續為香港培訓自己的人才，「人才要自小發掘出來和培育，否則會被埋沒。我們要造舞台出來讓他們發揮」。

學苑昨與中華基金中學、佛教覺光法師中學及拔萃女書院簽署合作框架協議，將服務擴展至不同地區。