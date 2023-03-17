東華爭2025年升大學 須3範疇獲評審資格 暫1達標

自資院校計劃升格為大學，可循教育局《成為私立大學的路線圖》，其一準則是在至少3個不同範疇獲得「學科範圍評審資格」（PAA）。陳慧慈昨與傳媒會面，重申希望2025年達成升格私立大學的目標，稱該校前年憑職業治療學科獲得一個PAA，至今尚欠科學及社會科學科的兩個PAA。

少於3％教員因移民離職

被問該校教師流失情况有否影響教學或阻礙升格大學，陳慧慈稱少於3%教師因移民離職，整體流失率與其他自資院校相若，上學年加入教師團隊的人比離職多，短期內可填補空缺，「（院校教師）都是你來我這邊，我又去你那邊，有同事走了幾個月又想回來，其實大家都是musical chair（音樂椅）」。

歡迎非港生交流 無意內地建校

陳慧慈稱，該校整體在校生現有約3500人，當中約2000人修讀護理。她歡迎內地及不同國家的學生到該校交流，強調該校情况並非「我們很需要內地生來讀書，否則我們唔掂」，又說該校無意到內地建立校區，但會與內地的健康護理專家保持交流，「希望與內地同業分享我們的專長，如教育、科研合作，學生也可到大灣區實習」。

另外，東華學院去年10月至12月以問卷訪問去年的畢業生，獲622人回覆，反映他們平均月薪達30,286元，按年微升1.2%；月入中位數為33,245元，按年微升0.5%，創下歷年新高。調查亦反映，放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息冠絕該校其他學士課程，平均月入超過34,000元。至於該校副學位課程，護理學高級文憑畢業生收入最高，平均月入逾24,000元。