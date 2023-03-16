Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年3月16日星期四
公民學堂 第024期
高中核心科改革首屆學生 逾半選修3科 增近九成 教局：初步反映裨益師生
小紅書傳80萬人幣保送入讀 港大：絕無可能
世界之最：森林之最
世界之最：淨化空氣的森林
新聞有常識：沒有番茄怎麼辦？
奇妙大自然：冰舞者羽生結弦
時事懶人包：無家者精神健康
圖看議題：香港青年吸毒增
中外人物：NBA球星安迪度高安普
知識寶庫：內地掀博物館熱 助推廣中華文化
價值觀解碼：樂觀
放眼經濟：賣地收入
價值觀解碼：樂觀
prev
next
【明報專訊】樂觀是正面的思考態度，意思是對現時發生的事及未來充滿信心，相信未來將向好的方向發展，是教育局提倡的正面價值觀之一。
上 / 下一篇新聞
高中核心科改革首屆學生 逾半選修3科 增近九成 教局：初步反映裨益師生
小紅書傳80萬人幣保送入讀 港大：絕無可能
世界之最：森林之最
世界之最：淨化空氣的森林
新聞有常識：沒有番茄怎麼辦？
奇妙大自然：冰舞者羽生結弦
時事懶人包：無家者精神健康
圖看議題：香港青年吸毒增
中外人物：NBA球星安迪度高安普
知識寶庫：內地掀博物館熱 助推廣中華文化
價值觀解碼：樂觀
放眼經濟：賣地收入
高中核心科改革首屆學生 逾半選修3科 增近九成 教局：初步反映裨益師生
小紅書傳80萬人幣保送入讀 港大：絕無可能
世界之最：森林之最
世界之最：淨化空氣的森林
新聞有常識：沒有番茄怎麼辦？
奇妙大自然：冰舞者羽生結弦
時事懶人包：無家者精神健康
圖看議題：香港青年吸毒增
中外人物：NBA球星安迪度高安普
知識寶庫：內地掀博物館熱 助推廣中華文化
放眼經濟：賣地收入
prev
next