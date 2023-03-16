教育
常識天下 第276期

世界之最：淨化空氣的森林

【明報專訊】森林都是樹木，有原始的大自然環境。由於樹木可以將二氧化碳通過光合作用轉化成氧氣，因此有淨化空氣的能力。除了有對環境有益的功能，各地森林也有不少有趣的面貌呢！

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