高中核心科改革首屆學生 逾半選修3科 增近九成 教局：初步反映裨益師生

學校大多安排多讀一科

立法會議員劉智鵬關注「高中4個核心科目優化措施」推行後，學校就騰出課時有否合理安排，以及局方如何確保運用得宜。教育局長蔡若蓮書面回覆稱，局方上學年收集436間中學問卷調查，顯示大部分學校安排改革後第一屆中四學生選讀多1個科目；修讀數學科延伸部分、其他語言等科目的人數均見增加（見表）。

廠商會中學校長周修略表示，該校2021/22學年起，加開兩個高中選修科，分別是地理、企業會計與財務概論（會計單元），首次容許學生揀3個選修科，當時約30名中四生（今年中五）選修3科，其他選修兩科的學生亦受惠，獲更靈活的選修科組合。他說，大學主要考慮兩個核心科成績，提供3個選修的其一好處是讓學生「買個保險」，「有些學生選修科較核心科成績好，讀3科幫助他們在選修科爭取更好成績」。

非3選修學生參與應用學習課程

至於未有揀選3個選修的學生，周修略說，他們獲安排參與應用學習課程，包括應用心理學、健康護理實務、甜品及咖啡店營運，相信有助學生認識不同職業，定立志向。

逾半學校允學生參與價值觀學習

蔡若蓮表示，2021/22學年逾半學校利用釋出的空間，讓學生多參與價值觀教育學習活動；不少學校設計不同學習經歷以回應各項課程重點，包括加強閱讀和語文學習、推動STEAM教育，以及發展學生自主學習的能力。教育局稱，持續通過視學（包括校外評核和重點視學）和學校探訪等途徑，了解和監察學校實施有關優化措施的情况。