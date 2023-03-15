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教育
2023年3月15日星期三
語文同樂 第631期
來港一月 婦認行賄換子學位 求情稱不認識港法律 官明言判囚
教局接種嘉許計劃 逾四成學校獲獎
航空航海教育中心動土 VTC：配合政府培訓人才
時事中文：食物安全
時事中文：古代食物安全
視聽之娛：屁孩英雄越級之戰
人物例子庫：我們生命中都會遇上不知所措的瞬間。那一刻有沒有按自己的意願展開旅程，會改變命運。
投稿園地：那一抹笑容
詞中物：關於宗教的反思——陳康濤〈傭人〉裏的兩層矛盾
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Plastic shopping bag charging scheme
Talk of the town : $1 per plastic shopping bag
Talk of the town Answers
Comic : Properties of water
Grammar : Think
Grammar Answers
時事中文：古代食物安全
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【明報專訊】學校午膳供應商「活力午餐」早前出現食物安全問題，於2月20日及21日暫停供應飯盒兩日。受影響的學校和家長即手忙腳亂，對學生卻是因禍得福。
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來港一月 婦認行賄換子學位 求情稱不認識港法律 官明言判囚
教局接種嘉許計劃 逾四成學校獲獎
航空航海教育中心動土 VTC：配合政府培訓人才
時事中文：食物安全
時事中文：古代食物安全
視聽之娛：屁孩英雄越級之戰
人物例子庫：我們生命中都會遇上不知所措的瞬間。那一刻有沒有按自己的意願展開旅程，會改變命運。
投稿園地：那一抹笑容
詞中物：關於宗教的反思——陳康濤〈傭人〉裏的兩層矛盾
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Plastic shopping bag charging scheme
Talk of the town : $1 per plastic shopping bag
Talk of the town Answers
Comic : Properties of water
Grammar : Think
Grammar Answers
來港一月 婦認行賄換子學位 求情稱不認識港法律 官明言判囚
教局接種嘉許計劃 逾四成學校獲獎
航空航海教育中心動土 VTC：配合政府培訓人才
時事中文：食物安全
視聽之娛：屁孩英雄越級之戰
人物例子庫：我們生命中都會遇上不知所措的瞬間。那一刻有沒有按自己的意願展開旅程，會改變命運。
投稿園地：那一抹笑容
詞中物：關於宗教的反思——陳康濤〈傭人〉裏的兩層矛盾
文字發酵
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Talk of the town : Plastic shopping bag charging scheme
Talk of the town : $1 per plastic shopping bag
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