教育
語文同樂 第631期

時事中文：古代食物安全

【明報專訊】學校午膳供應商「活力午餐」早前出現食物安全問題，於2月20日及21日暫停供應飯盒兩日。受影響的學校和家長即手忙腳亂，對學生卻是因禍得福。

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