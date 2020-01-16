航空航海教育中心動土 VTC：配合政府培訓人才

【明報專訊】職業訓練局（VTC）在香港專業教育學院（IVE）青衣校園內成立航空及航海教育中心，昨日舉行動土儀式，預計2025年完工。中心以飛機結構的流線形態為設計主題，樓高7層，淨作業樓面面積近9400平方米，亦將不同樓層連接現有校舍。中心設有採用智能技術的航空及航海操作模擬設施，如飛機結構和鈑金維修實習工場、航空工程和航空器系統維修培訓工場、海事工程實驗室等。
設於IVE青衣校園 料2025年完工
中心課程主要涵蓋3個學科範疇：飛機維修工程、船舶工程、航空及航海營運訓練，為中學畢業生或在職者提供證書、文憑、高級文憑或專業文憑等資歷和專業資格。VTC稱，希望配合政府鞏固及提升香港作為國際航空樞紐和航運中心的地位，支持航空和航海業人才培訓。
教育局長蔡若蓮昨日致辭稱，中心將成本港首間由專上院校專為相關課程營運的實務技能訓練中心，透過提供先進的教育及訓練設施，學生可體驗模擬真實工作環境的優質訓練，為業界提供專才。她又稱，本屆政府重點推廣職專教育與傳統學術教育「雙軌並行」，為青年提供多元學習和就業機會。
VTC主席戴澤棠則稱，隨着多項航空及航海基建項目包括三跑道系統、海天中轉大樓等項目相繼建成，相信必將為年輕人、航空及航海從業員造就更多事業發展機會。