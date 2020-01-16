航空航海教育中心動土 VTC：配合政府培訓人才

設於IVE青衣校園 料2025年完工

中心課程主要涵蓋3個學科範疇：飛機維修工程、船舶工程、航空及航海營運訓練，為中學畢業生或在職者提供證書、文憑、高級文憑或專業文憑等資歷和專業資格。VTC稱，希望配合政府鞏固及提升香港作為國際航空樞紐和航運中心的地位，支持航空和航海業人才培訓。

教育局長蔡若蓮昨日致辭稱，中心將成本港首間由專上院校專為相關課程營運的實務技能訓練中心，透過提供先進的教育及訓練設施，學生可體驗模擬真實工作環境的優質訓練，為業界提供專才。她又稱，本屆政府重點推廣職專教育與傳統學術教育「雙軌並行」，為青年提供多元學習和就業機會。

VTC主席戴澤棠則稱，隨着多項航空及航海基建項目包括三跑道系統、海天中轉大樓等項目相繼建成，相信必將為年輕人、航空及航海從業員造就更多事業發展機會。