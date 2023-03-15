教局接種嘉許計劃 逾四成學校獲獎

教育局去年8月宣布推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，稱旨在激勵接種率較低的學校進一步努力鼓勵家長和學生打針。該計劃於去年12月、今年2月曾頒獎，學校可獲獎狀，局方亦會將名單上載網頁「以茲鼓勵」。本報查詢獲獎學校數目及比例，局方未有回覆。據本報統計，有385校奪金獎（90%或以上學生打3針），306間銀獎、287間銅獎，全港逾四成學校獲獎。部分學校會於校方網頁展示獎狀。

銀獎校長稱現時順其自然 不為獎「谷針」

循道學校上月獲得銀獎，逾80%學生已接種3針。校長陳淑英表示，校方現時對學生接種的態度是順其自然，「做到便繼續做」，從不因追逐獎項「谷針」，重視家長意願。她又稱，隨着疫情緩和，疫情相關報道亦減少，大部分家長帶子女打針的意欲減退，「或覺得疫情似一般感冒」。被問到當局現時保留嘉許計劃會否不合時宜，她認為當局應更早推出計劃，方更有效鼓勵家長在疫情肆虐時帶子女接種。

快測明全撤 教局續籲安排學生接種

學校2月起全日返學條件與疫苗接種率脫鈎，繼中學之後，小幼學生明天起返學前亦毋須再快測。就鼓勵接種方面，教育局回覆時重申，學生（特別是年幼的學生）是其中一個重點保護群組，學校應充分利用政府提供的不同途徑，又或教育局與各區校長會、辦學團體、其他政府部門等合辦的「學校疫苗接種日」安排學生接種，以讓學生獲全面和有效保護。