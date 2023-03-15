來港一月 婦認行賄換子學位 求情稱不認識港法律 官明言判囚

稱家翁不原諒 要與子搬離住所

被告李君萍（45歲，報稱無業）昨於庭上需普通話傳譯員協助。辯方求情稱，案發前一個月被告剛取得單程證來港定居，一直盡心照顧兒子，望他入讀好學校；被告出於對本港法律了解不深而犯案，其家翁表明不原諒她，被告為此要與兒子搬離住所。辯方冀判處社會服務令或緩刑。裁判官徐綺薇指被告有預謀犯案，判刑須具阻嚇性，兩個選項均不會考慮。

案情顯示，教育局去年6月公布該年9月小一入學統一派位結果，家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學。涉案學校同年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請，他出席該校入學面試，惟未獲第二輪面試機會。

兩萬元鈔票放信封 校長回絕舉報

同年7月18日，被告到訪學校要求重新考慮申請，校長着她留下聯絡方式和兒子的申請編號。被告隨後把18張1000元及4張500元鈔票放入密封信封，將信封帶予校長，企圖為兒子獲取小一學位。校長得悉後感到震驚，通知被告取回信封，校方並向廉署舉報，最終被告兒子未獲取錄。被告被捕後表示學校為兒子第一志願，因填錯申請表才派到其他學校，她承認犯案，知道自己做錯。

【案件編號：ESCC 153/23】