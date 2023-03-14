Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年3月14日星期二
星笈中文 第089期
嶺大不再辦實體資訊日 稱勞民傷財 推「元宇宙」可隨時到訪
調查稱76％港人不願生育 倡設產子津貼
中學生製手語遊戲卡 盼社會共融
文憑試攻略：爭分奪秒90分鐘
文憑試攻略：模擬試卷
文憑試攻略：參考答案及題解
文憑試攻略：學生佳作示例
文憑試攻略：爭分奪秒90分鐘
prev
next
【明報專訊】卷三聆聽卷準備時間內，宜開始閱讀綜合卷資料，了解撰文者身分、任務，初步構思見解論證的角度，留意貫穿全段錄音的題目。
上 / 下一篇新聞
嶺大不再辦實體資訊日 稱勞民傷財 推「元宇宙」可隨時到訪
調查稱76％港人不願生育 倡設產子津貼
中學生製手語遊戲卡 盼社會共融
文憑試攻略：爭分奪秒90分鐘
文憑試攻略：模擬試卷
文憑試攻略：參考答案及題解
文憑試攻略：學生佳作示例
嶺大不再辦實體資訊日 稱勞民傷財 推「元宇宙」可隨時到訪
調查稱76％港人不願生育 倡設產子津貼
中學生製手語遊戲卡 盼社會共融
文憑試攻略：模擬試卷
文憑試攻略：參考答案及題解
文憑試攻略：學生佳作示例
prev
next
相關新聞
文憑試攻略：模擬試卷
文憑試攻略：參考答案及題解
文憑試攻略：學生佳作示例