調查稱76％港人不願生育 倡設產子津貼

調查在2月2至15日進行，分別以實體問卷（479份）及網上問卷（697份）方式訪問1176名18歲以上港人。結果顯示76%受訪者不願生育，24%願意生育，較去年31%再跌7個百分點。

婦聯執委賴嘉汶認為，現時愈來愈多雙職家庭，特別是年輕夫婦，兩人均需工作掙取可應付家庭開支的收入；而隨着女性教育水平較以往提高，女性勞動參與率也愈高，已婚女性要兼顧工作同時需承擔更多家庭照顧任務，如在此加上生兒育女，壓力與責任之大不可言喻。

調查顯示，影響生育意願主因包括缺錢、房屋問題、工時長。90.5%受訪者反映「育兒經濟壓力大」，婦聯稱，不少年輕家庭收入扣除租屋、供樓和基本消費等，生活捉襟見肘，遑論養育子女。婦聯促請政府重視「少子化」問題，提供有利的生育措施，締造生育良好氣氛，鼓勵年輕夫婦生育意願；增設每名新生子女津貼2萬元，以及成立家長與政府1：1配對的子女成長基金，上限20萬元，用於子女學習或託兒照顧等。