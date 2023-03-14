嶺大不再辦實體資訊日 稱勞民傷財 推「元宇宙」可隨時到訪

嶺大過往慣於學期初舉行實體入學資訊日。協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬認為，很難評估單靠一日的入學資訊日是否有效吸引學生報讀，然而校內各課程的教職員每年都耗費大量時間籌備，形容「勞民傷財」，主張改以其他形式代替資訊日。

走進網上校園 可入校長會客室

用家現時可登記帳號或使用訪客身分進入「嶺大元宇宙」（Infoverse），並可設定專屬虛擬化身頭像（Avatar）。嶺大元宇宙的特色是呈現校園實景，用家可「走進」永安廣場，再揀選有興趣的資訊，如嶺大舍堂生活、學生活動等。在課程展覽區，可了解資助或自資等課程的特色，例如環球可持續發展（榮譽）博雅學士的簡介，鼓勵學生出外交流，按入連結可見校方為學生資助學費及交流目的地的機票等。在校長會客室，校長鄭國漢介紹博雅教育的理念，亦有候任校長秦泗釗簡介。

仍歡迎來屯門校園 設互動遊戲

教務長章慧芳表示，面對學生人口下跌，嶺大於大學聯招（JUPAS）申請數字不跌反升，希望嶺大元宇宙幫助更多用家更深入了解嶺大特色。她說，網頁推出不足半個月以來，吸引逾千人登記，強調校方繼續歡迎師生及家長到訪校園；學校亦可預約校園導賞團，讓學生體驗「互動校園尋寶遊戲」，有機會獲獎品。

擬設休學年 供赴企業實習

另外，劉智鵬透露，嶺大擬鼓勵所有本科生在4年大學課程中，額外安排為期一年的休學年（Gap Year），希望學生藉這段時間到企業實習，包括大灣區，措施最快下學年推出。校方不會強制學生休學，擬接受各院長及系主任推薦學生參加；初步計劃容許學生在休學年返回嶺大校園使用設施，或為他們預留宿位，方便在深圳實習的學生穿梭兩地，以及回校分享見聞。嶺大教務處、學生事務處等不同部門將進一步商討，敲定細節。