教育
常識學堂 第267期

新聞解碼：曱甴致敏要小心

【明報專訊】曱甴總是神出鬼沒，是普遍的家居害蟲。牠外表噁心，並會排出分泌物令食物變質；身體表面也帶有病原體，容易傳播病菌。除此之外，曱甴也是本地第二常見致敏原因。

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