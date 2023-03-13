中大生准用AI否 教師決定 課程列明

校方籲擁抱批判並舉

該指引提及，AI工具熱潮席捲全球，尤其生成式AI具潛力徹底改變教學和學習方式而受熱烈討論。中大校方認同師生應擁抱及熟悉AI，以充分利用其潛力。就如其他教育資源，師生應該抱持批判角度看待AI工具，認清其限制，思考如何將這些工具納入教與學，以獲學習成果。校方又形容AI是雙刃劍（double-edged sword），應利用而非濫用，將之用於研究而非作弊，最重要是與AI一同思考，而非由AI代替思考。

准用者須事實查核

一般而言，學生禁用AI工具，教師亦可按不同課程決定，如批准學生在個別課堂活動及練習、作業，有關內容需被引用；或批准僅在個別情况下使用，以及允許自由使用。有關方式需在課程大綱、作業清楚列明，學生應嚴格遵守指示，了解這些工具的限制和適當用法。

倘學生獲准使用AI，須為生成內容做事實查核，以及在作業或評估中列出所用的AI工具以至內容（見表）。

違學術誠信可開除學籍

教師需定期審視課程用AI的情况，任何學生不當或未經授權在學習活動和評核使用AI工具，將AI生成內容當成自己作品、用AI工具作弊等，會視為「違反學術誠信」（academic dishonesty），按大學既定程序處理，與其他嚴重案例類似，處罰可能包括記過（可作覆核或永久）、有關科目不及格、休學、於畢業時學位等級降低一級、開除學籍。

港大早前頒布「臨時措施」，禁止學生用ChatGPT或其他AI工具做作業及評估，如要豁免須獲導師書面同意；科大則容許教員針對課程及評估性質，在「使用生成式AI」方面有4個選項，包括容許使用、一律禁止、可選禁個別AI工具，以及僅限指定用途。