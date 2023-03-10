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智叻中文Smarties' 第523期

時事中文：梅開幾度

【明報專訊】在緊張的足球比賽中，旁述和體育報道常用足球術語，把球賽描述得更傳神，例如「帽子戲法」指比賽中一人射進3球。以下報道提及的「梅開二度」，你又知道意思嗎？

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