城大新研究 揪肝胰癌擴散「元兇」

癌細胞擴散是癌症致命的主因，而腫瘤組織硬度與日俱增，導致癌細胞轉移，是肝細胞癌和胰臟導管腺癌轉移的常見現象，但對於在腫瘤微環境下的癌細胞轉移原理，至今仍未有太多資訊。

LHI蛋白質 增強癌細胞入侵能力

負責領導研究的城大副校長（研究及科技）兼楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦表示，研究旨在研究癌細胞轉移的分子機制，以及找出過程中相關基因和蛋白。楊建文稱，研究最大挑戰是模擬複雜的癌細胞微環境，團隊設計一系列多維度的2D及3D體內外模型，全面研究癌細胞轉移過程。

團隊發現LH1能與一種名為Septin2（SEPT2）的蛋白質結合，並提高其穩定性，而SEPT2為細胞轉移所需的高機動能力發揮重要作用，令LH1在受限空間下加快肝細胞癌和胰臟導管腺癌的癌細胞轉移速度，和增強癌細胞入侵的能力，從而促使癌細胞擴散。研究亦顯示，對於肝細胞癌和胰臟導管腺癌患者，高LH1含量與其預後情况欠佳有關。

研究成果已於2023年1月31日發表在國際頂級癌症相關研究科學期刊Molecular Cancer。