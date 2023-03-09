教育
常識天下 第275期

世界之最：講邏輯的運動

【明報專訊】2023年杭州亞運設國際象棋項目，Lincoln、Henry和Avery均表示有意參賽。Robin歡迎他們挑戰，說比賽不設年齡限制，香港將舉行選拔賽或智力運動會，前5名可代表香港出戰。

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