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2023年3月9日星期四
常識天下 第275期
DSE恢復口試須戴罩 確診須到指定試場 地點待公布
傑出學生談動力 瑋瑜：天家的外婆外公 會看到我成績
訪莞穗港澳子弟校 蔡若蓮觀課
世界之最：國際象棋
世界之最：講邏輯的運動
新聞有常識：「漫」遊星海
奇妙大自然：螞蟻的枱底交易
時事懶人包：建造業缺人
放眼中國：青年就業與「潤學潮」
解讀關鍵字：人工智能聊天機械人
大開眼界：中國工業和信息化部
價值觀解碼：資訊素養
放眼經濟：膠袋徵費
世界之最：講邏輯的運動
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【明報專訊】2023年杭州亞運設國際象棋項目，Lincoln、Henry和Avery均表示有意參賽。Robin歡迎他們挑戰，說比賽不設年齡限制，香港將舉行選拔賽或智力運動會，前5名可代表香港出戰。
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