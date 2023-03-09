傑出學生談動力 瑋瑜：天家的外婆外公 會看到我成績

溜冰「放鬆做動作」拋開不快

中華基督教會基慈小學五年級生林瑋瑜是得獎者之一，她課餘時間醉心花式溜冰練習，去年比賽奪得亞軍。她認為溜冰時可拋開所有煩惱和不快，「放鬆地做不同動作」。除了發展興趣，瑋瑜亦能兼顧學業，常名列前茅。她娓娓道來自覺溫習的動力，說「在天家的外婆、外公會看到我的成績」，不忘外婆從小照顧她和一直鼓勵她努力學習。瑋瑜憶述外婆臨終前曾中風，住在院舍，新冠疫情期間甚少見面，沒想到外婆在疫下離世，數月後外公亦在睡夢中逝世，令她很難過。她記住外婆多年來的鼓勵，「在面對挑戰時都要（保持）正面」，堅持刻苦溫習。

另一得獎學生、協和小學小五生鍾漢曦尤其喜愛鑽研數學，屢獲數學比賽獎項，認為訓練計算技巧，可助他以堅持的態度應對一切挑戰。

中華基督教會基慈小學校長趙潔華說，不少來自基層家庭的學生疫下長時間上網課，校方未必了解每個家庭正面對什麼挑戰，樂見家長以正向教育培育子女，「路可能有難行的地方，但以正向角度去看……有信心、希望和愛心，縱使人生起起跌跌，都能堅持走下去」。

署理教育局長施俊輝昨致辭表示，得獎的傑出學生獲安排到不同地方參觀，希望學生走出課室享受學習樂趣，培養終身學習能力，將來貢獻家庭、國家等。