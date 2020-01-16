DSE恢復口試須戴罩 確診須到指定試場 地點待公布

考評局昨公布DSE防疫安排（見表），要求考生在所有考試包括英文科口試期間，正確地戴上自備外科口罩，每個考試日亦須自行量度體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」。倘感到不適，例如出現急性呼吸道感染徵狀或發燒，考生應做快速抗原測試，並在准考證旁拍下陰性結果的照片作紀錄，以便抽查。

現呼吸道徵狀應快測

陰性結果拍照供抽查

如往年一樣，今年感染新冠病毒的考生可選擇應考筆試，考評局將提供指定試場，稱會盡快公布地點。

倘學校考生因染疫並決定不赴考，缺席整科考試，考評局稱他們可申請「科目評審成績」，最高可達第5級。

考評局囑口試提高聲量

DSE英文科口試方面，考評局稱考生整個口試期間須戴口罩，每名考生之間相隔約1米距離，提醒考生發言時應盡量提高聲量，確保口試主考員和其他考生聽到發言，以及口試錄影系統能清楚收音。

考評局解釋，雖然政府已撤銷口罩令，但為保障考生及考務人員的健康，已與教育局及學界商討，並諮詢了衛生防護中心的意見，決定繼續實施一系列的預防感染安排，「盡量減低考生因染病而無法應考的風險」。

校長着考生增眼神交流

中華傳道會劉永生中學校長梅志業表示，該校早前聯同幾間中學辦聯校模擬口試練習，所有考生都戴口罩赴考，相信考生對口試戴口罩的要求不感意外。該校已提醒考生盡量在口試時加強與人眼神交流，提高聲量。他又說，即使新冠疫情緩和，不少考生反映仍擔心染疫會影響發揮，留意到近日返校溫書的應屆中六考生均戴上口罩，普遍防疫意識強，「若你叫他們不戴口罩，反而不習慣」。

至於考評局維持為染疫考生提供指定試場的安排，梅志業認為學界希望當局盡早公布選址。他指往年相關考生可赴竹篙灣特別試場，但該隔離設施已關閉，希望考評局可在港島、九龍等不同地點設立指定試場，便利居於不同地區的考生。