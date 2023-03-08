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2023年3月8日星期三
語文同樂 第629期
荃灣聖芳濟罰停課風波 校董會納調查建議惟拒公開 稱涉內部運作 無回應處罰恰當否
次輪應用學位計劃邀院校申請 涵人工智能金融科技
港大入學獎學金得主：社會公平須解決跨代貧窮
大人ing：吃虧是福
大人ing：小個子世一路 心中結成契機
人物例子庫：用心去吃，說真心的說話，這才是最重要的。
視聽之娛：《流水落花》的留白與執念
詞中物：以愛牽引眾星——《七姊妹星團》
字煮文化：膾雞煮粉皮
Talk of the town : Light public housing
Talk of the town : Solving the housing problem
Talk of the town Answers
Horizon : Futuristic cars in the world
Horizon Answers
Game
GameAnswers
大人ing：吃虧是福
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【明報專訊】清代著名書畫家鄭板橋，有兩幅重要題字：「難得糊塗」、「喫虧是福」，
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荃灣聖芳濟罰停課風波 校董會納調查建議惟拒公開 稱涉內部運作 無回應處罰恰當否
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