港大入學獎學金得主：社會公平須解決跨代貧窮

出身基層家住狹小房間 牀上溫書做功課

羅銦霆認為現今知識型社會裏要學有所成，設備、教材以至補習等開支非常龐大，貧窮家庭一般無多餘金錢用來改善下一代的學習，令他們不能獲良好的教育，未能覓得收入較佳的工作，形容情况猶如惡性循環，唯有政府政策和社會的共同努力才可以解決。

羅銦霆深信只有讀書充實自己，才可改善生活，終順利入讀心儀已久的港大，且獲9萬元「怡和——香港大學獎學金」。她稱會預留部分金額到外地交流，日後則希望能以法律專業知識，幫助情况與她相若的學生，畢業後投身非牟利機構，更設身處地幫助有需要的人。

攻社會科學法律 冀投身非牟利機構

獲獎學金的港大生在不同範疇有優秀表現，除40名「明德學子」外，亦包括在文憑試考獲佳績的「文憑試Top 1%獎學金」等。文憑試開考在即，取得Top 1%獎學金、就讀工商管理學學士（國際商業及環球管理）的黃俊明寄語考生：「世界很大，可能性很多，沒有絕對的成功或失敗。我們要在不斷學習的過程中發掘自己真正的興趣，日後回頭看，不同的經歷更可豐富人生。」