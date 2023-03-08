次輪應用學位計劃邀院校申請 涵人工智能金融科技

首輪未涵蓋行業優先 料2024/25學年推出

局方預計課程最早於2024/25學年推出，希望培育更多掌握應用技術能力的高質人才。當局稱，應用學位資歷級別與傳統學術學位相同，達資歷架構第五級；且院校收生要求更靈活，除學術成績外，亦要考慮技能為本的能力、成就和工作經驗。此外，局方指應用學位着重培養應用能力、結合理論和實踐，提供大量的實習和職場學習機會，並為畢業生做好投身特定行業的準備，但同時能銜接其他資歷。

局方表示，推出第二輪先導計劃是配合去年《施政報告》及跟進今年《財政預算案》提出的措施，以研究及推動應用學位在香港的發展，進一步強化職業專才教育在專上教育層面的進階路徑。首輪應用學位課程先導計劃已在今學年推出，現有4個課程涵蓋護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，以及老年學。