荃灣聖芳濟罰停課風波 校董會納調查建議惟拒公開 稱涉內部運作 無回應處罰恰當否

教局：會跟進學校落實改善建議

教育局回覆，知悉該校接納獨立調查委員會的報告，並會落實改善建議，以完善校本機制；局方會繼續與學校保持聯絡，跟進學校落實改善建議的情况。局方已再次提醒學校須按相關通告和指引跟進學生違反校規個案，以及升掛國旗和舉行相關儀式。被問及報告結論認為校方勒令停課3天的做法是否恰當、局方是否同意報告，當局沒回覆。

荃灣聖芳濟中學校董會早前回覆本報稱獨立調查委員會與各涉事的教職員和學生會面，聽取並詳細考慮他們對該事件的陳述，委員會已完成調查報告和提交校董會。校董會亦召開特別會議，並接納委員會的報告及改善建議，稱校董會已成立工作小組跟進報告內的建議。校董會稱，工作小組會分別接見學校高層，包括校長、副校長及訓輔小組，在會面中將坦率講述報告指出有待改善的地方。

校董會將接見學校高層 「坦述」待改善之處

被問到會否讓學生檢閱報告或公開報告，校董會表示由於事件涉及學校內部的運作，因此不會公開報告內容。校董會亦無正面回答報告有否指出校方勒令停課3天的做法是否恰當。

事發於去年10月5日，荃灣聖芳濟中學舉行升旗禮，14名學生被指違規，在雨天操場吃早餐，校方認為他們作出「不尊重升旗禮儀式的行為」，勒令他們停課3天。有涉事學生稱得知升旗時已起立，惟副校長事後斥責他們無站立，事件演變成「羅生門」。校監張奇恩同月宣布由大律師、其他學校的校長等5人組成獨立調查委員會調查事件。