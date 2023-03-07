明年卸中大醫學院長 正覓接班人 陳家亮盼續追夢 未透露去向

中大人力資源處近日正招聘醫學院長，甄選程序將於4月展開，直至選出合適接任人為止，大學保留另行邀聘合適者出任該職位的權利。中大醫學院回覆稱，根據《香港中文大學規程》，每名學院院長均為大學校董會成員，任期總長度不得超過10年，陳家亮任期明年1月31日屆滿，該學院新任院長招聘程序現已展開，期望能延請才德兼備的國際級醫學科研領袖。'

榮幸回饋母校10年 或續教職

陳家亮昨接受本報記者查詢時稱，榮幸能在院長崗位回饋母校，並見證醫學院成就。他稱10年轉眼過去，反問「人生有幾多個十年？」他形容卸任後是個新開始，會繼續追求夢想，但求無悔今生，惟未有透露未來去向。有知情人士稱，陳院長約滿後不會離開中大，料重回內科及藥物治療學系繼續擔任講座教授。

港大醫學院亦正全球招聘院長，現由劉澤星暫任院長職。本報昨向港大醫學院查詢最新招聘情况，以及會否憂慮與中大醫學院「搶人才」，截稿前未獲回覆。

任內帶領學院QS排名超港大

陳家亮於2013年1月暫任中大醫學院長，翌年2月獲校董會通過委任為院長，是首名該學院畢業生擔任院長，2019年2月獲續任5年。他去年帶領中大醫學院躋身國際高等教育評級機構（QS）全球大學醫學學科排名第29位，超越港大醫學院。

陳任內推尖子「跳級制」，讓符合條件的醫學院新生直入二年級，曾與反對計劃的時任港大醫學院長梁卓偉隔空爭論；陳亦於反修例事件期間表明反對「以暴易暴」，同時質疑政府為何反對獨立調查元朗721事件等。他於新冠疫情期間致力研究「長新冠」後遺症，發現與腸道微生態有關。

明報記者 張逸羲