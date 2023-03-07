伴星公轉減速推算 教大證黑洞外存大量暗物質

教大團隊選定其中兩個與地球最接近的黑洞（A0620-00和XTE J1118+480）作為研究對象，兩者均屬於聯星系統，即有一顆伴星環繞着黑洞公轉。根據兩顆伴星的軌迹及觀測數據，發現它們的公轉速度按年減少約1毫秒，與專家估算的每年下降約0.02毫秒相差近50倍。

學者：突破以往暗物質研究限制

團隊透過電腦模擬將「暗物質阻力模型」（dark matter dynamical friction model）應用到這兩個黑洞系統，結果發現伴星公轉的下降速率與團隊假設的結果一致，亦即間接證實黑洞附近存有大量暗物質，的確會對伴星構成巨大阻力，令其公轉速度減慢。

負責研究的教大科學與環境學系副教授陳文豪（圖）稱，高密度暗物質會產生類似摩擦力的阻力，拖慢伴星的公轉速度。他提到過往天文學界普遍透過觀測伽瑪射線及重力波，探測黑洞周圍是否有暗物質存在，這些方法或要依賴罕見天文現象（例如黑洞合併）出現，或需經年等候，而教大今次研究卻可突破這些限制。

陳文豪說，銀河系至少有18個同類型的聯星系統可供研究，它們能夠提供大量寶貴資料，助日後探討有關暗物質的更多特性。有關研究獲研資局資助，結果已經由同儕評審，刊載於《天文物理期刊通訊》。