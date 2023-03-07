公民科內地考察下月出團 教育局長率團視察安排

明參觀港人子弟校

後日訪穗深等考察地點

教育局回覆，公民科內地考察將於下月正式開始，局方正整理學校的報名資料，按初步統計，大部分學校安排學生於4至7月參加，總數約4萬多名學生。局方稱，正為內地考察做好準備和支援學校，包括預先視察參訪點，以及為計劃於4至5月出發的師生，按需要協調辦理回鄉證服務。

教育局昨表示，局長蔡若蓮明天（8日）啓程到訪東莞、廣州及深圳，了解當地教育發展及香港學生在內地升學的情况，行程包括與廣東省教育廳代表和內地高等院校學生會面，亦會參觀港人子弟學校和香港科技大學（廣州）。

局方表示，蔡若蓮本周四（9日）起一連兩日，將率領教育局常任秘書長李美嫦、副秘書長陳慕顏及20多名教育界代表組成的訪問團，視察高中公民科內地考察安排，包括到訪公民科學生在廣州及深圳考察的地點，「為下月展開的公民科內地考察做好準備」。

培僑深圳團「感受一小時生活圈」

培僑中學校長伍煥杰表示，校內40至50名中五生的回鄉證過期，將透過教育局安排的便利服務，在指定日子到中旅社辦證；為預留足夠時間，校方決定公民科內地考察團待5月才出發。

該校揀選深圳航天科技及藝術文化內地考察的一天團（行程4），伍認為該團綜合不同元素，行程包括深圳市航天科普教育基地，可滿足對「太空熱」有興趣的理科生，亦會到訪上圍藝術村，也有機會讓文科生開眼界，「一天團可讓學生感受（大灣區）一小時生活圈的便捷，知道深圳有豐富的學習內容」。