教育
常識學堂 第266期

新聞解碼：粟米廢料變保暖物料

【明報專訊】我們把一整條粟米「吃光」，其實只是把粟米粒吃掉，剩下的粟米衣和粟米芯等廚餘含有纖維素，有公司研發出由粟米廢料製成的新物料，更說比羽絨保暖和輕便呢！

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