Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年3月6日星期一
常識學堂 第266期
課本封面封底印前須交教局 局方：免印後修改 費時耗資源
研風能太陽能火車系統 小五生智慧能源賽奪冠
歸納重點包括區塊鏈AI 港大研究提數碼素養新要求
憂用ChatGPT不當違誠信 教大學者倡學AI基礎
公民點對點：土耳其連環強震 揭「豆腐渣」工程
公民點對點：逾70國家地區賑災救援
你識唔識：機票派旅客 宣傳港復蘇
焦點新聞
我的興趣：少年桌球魂
我的興趣：揮桿不離父子兵
新聞解碼：粟米廢料變保暖物料
生活與科學：減碳從飲食開始
新聞解碼：粟米廢料變保暖物料
prev
next
【明報專訊】我們把一整條粟米「吃光」，其實只是把粟米粒吃掉，剩下的粟米衣和粟米芯等廚餘含有纖維素，有公司研發出由粟米廢料製成的新物料，更說比羽絨保暖和輕便呢！
上 / 下一篇新聞
課本封面封底印前須交教局 局方：免印後修改 費時耗資源
研風能太陽能火車系統 小五生智慧能源賽奪冠
歸納重點包括區塊鏈AI 港大研究提數碼素養新要求
憂用ChatGPT不當違誠信 教大學者倡學AI基礎
公民點對點：土耳其連環強震 揭「豆腐渣」工程
公民點對點：逾70國家地區賑災救援
你識唔識：機票派旅客 宣傳港復蘇
焦點新聞
我的興趣：少年桌球魂
我的興趣：揮桿不離父子兵
新聞解碼：粟米廢料變保暖物料
生活與科學：減碳從飲食開始
課本封面封底印前須交教局 局方：免印後修改 費時耗資源
研風能太陽能火車系統 小五生智慧能源賽奪冠
歸納重點包括區塊鏈AI 港大研究提數碼素養新要求
憂用ChatGPT不當違誠信 教大學者倡學AI基礎
公民點對點：土耳其連環強震 揭「豆腐渣」工程
公民點對點：逾70國家地區賑災救援
你識唔識：機票派旅客 宣傳港復蘇
焦點新聞
我的興趣：少年桌球魂
我的興趣：揮桿不離父子兵
生活與科學：減碳從飲食開始
prev
next