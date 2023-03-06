教育
智學公民 第052期

你識唔識：機票派旅客 宣傳港復蘇

【明報專訊】政府2023年2月2日宣布展開「你好，香港！」全球大型宣傳活動，重點為吸引旅客。特首李家超在活動啟動禮致辭稱香港已進入全面復蘇的新里程。以下新聞大事，你識唔識？

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