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智叻中文Smarties' 第522期

語文小錦囊：爸媽孩子怎相處？

【明報專訊】什麼情形下需要忍耐呢？很多時候是與人相處期間，尤其與家人相處要有耐性。無論是孩子對父母，還是父母對慢慢成長中的孩子，大家也要有耐性呢！

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