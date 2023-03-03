Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年3月3日星期五
智叻中文Smarties' 第522期
評估可否用AI工具 科大允教員自擇
耀中幼教擬北上推廣 盼內地生增
有小學不獲續約 活力午餐4月停供
道聽圖說：溫布頓：網球以外
道聽圖說：新舊並存的溫布頓
道聽圖說：溫布頓村落風光
閱讀文言：神龜託夢求救
閱讀文言參考答案
自然手札：巨大的綠傘——樟樹
時事中文：中華秋沙鴨
考考你答案
字學中文：忍？不忍？
語文小錦囊：爸媽孩子怎相處？
講故事：愛天文的小恐龍
考考你答案
【明報專訊】南北行
上 / 下一篇新聞
評估可否用AI工具 科大允教員自擇
耀中幼教擬北上推廣 盼內地生增
有小學不獲續約 活力午餐4月停供
道聽圖說：溫布頓：網球以外
道聽圖說：新舊並存的溫布頓
道聽圖說：溫布頓村落風光
閱讀文言：神龜託夢求救
閱讀文言參考答案
自然手札：巨大的綠傘——樟樹
時事中文：中華秋沙鴨
考考你答案
字學中文：忍？不忍？
語文小錦囊：爸媽孩子怎相處？
講故事：愛天文的小恐龍
評估可否用AI工具 科大允教員自擇
耀中幼教擬北上推廣 盼內地生增
有小學不獲續約 活力午餐4月停供
道聽圖說：溫布頓：網球以外
道聽圖說：新舊並存的溫布頓
道聽圖說：溫布頓村落風光
閱讀文言：神龜託夢求救
閱讀文言參考答案
自然手札：巨大的綠傘——樟樹
時事中文：中華秋沙鴨
字學中文：忍？不忍？
語文小錦囊：爸媽孩子怎相處？
講故事：愛天文的小恐龍
prev
next
相關新聞
時事中文：中華秋沙鴨