耀中幼教擬北上推廣 盼內地生增

袁海球昨於傳媒午宴時提到，各行業都受出生率下跌影響，但出生人數下跌，對幼教界而言或影響收生、師資等。他說該校幼教課程學額未因而調整，亦鼓勵幼教畢業生投身幼教行列。袁又稱，將與教學團隊赴上海推廣該校，強調並非因收生不足加強宣傳，希望藉活動讓不同持份者知道耀中幼教學院不斷擴充和發展，該校亦歡迎來自大灣區等內地生報讀。副校長林文全說，該校整體在校生約400人，盼將來取錄更多內地生。

學院課程經理（幼兒教育榮譽學士）劉晴說，該校全英語教學，學生普遍英語水平高，面對本港近兩年出現「很大的移民潮」，不少英文幼師離開香港之際，該校畢業生獲不少本地就業機會。學院總監（學生發展及學習資源）陳裕榮表示，該校幼教課程畢業生平均月薪逾兩萬元，有多元出路。

推「蒙學」繪本 盼教學融入傳統文化

耀中幼教學院今年5月初將辦研討會，同時推出「蒙學」相關的繪本，袁海球希望在教學融入《三字經》等蒙學經典，從而推廣中國古代智慧和文化。