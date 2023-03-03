評估可否用AI工具 科大允教員自擇

校方：具研究教育潛力 長遠應採納

科大首席副校長郭毅可、協理副校長（教學）馮志雄昨向教職員發信，提及教職員或已注意到有關ChatGPT對教學和學習影響的討論，以及其他院校的回應及宣布。科大周二（2月28日）的會議諮詢不同學院及部門主管意見，與會者均認同AI工具長遠可促進教學及學習，儘管部分人或對其快速增長感到受挑戰。他們相信長遠來看，科大應採納生成式AI，接受其轉化研究和教育的潛力。

4選項擇一 可全禁可限制可不限

他們續稱，科大計劃採取短期策略，容讓教職員靈活制定課程指引，就此提問教職員考慮課程及評估性質，從4個選項中選擇其一（見表），包括不限制在評估時使用生成式AI、准以AI作為任何方式輔助，惟要予以適當認可。

設師生小組 訂生成式AI教育策略

電郵亦提及，建議教職員與系主任協商，更新課程大鋼、評估文件有關使用AI工具的條件及指引，並確保學生知悉。校方今日亦會發信提醒學生學術誠信規則。科大亦將成立由師生組成的工作小組，就利用生成式AI技術發展教育制定策略；鼓勵教職員申請教學發展資金內的「生成式AI教學與學習基金」，探索及實踐在課程使用生成式AI技術的新方法。

港大上月27日頒布臨時措施，禁學生使用ChatGPT或其他AI工具完成課程作業、評估等，如要豁免須獲導師書面同意，若有懷疑違規，會視作潛在抄襲個案處理；若使用有關工具而未註明出處，已符合港大對「抄襲」的定義，教師若懷疑學生在未註明出處下使用人工智能工具，可傳召學生討論該課業、安排額外口試或現場考試等。