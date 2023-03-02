教育
公民學堂 第022期

活動巡禮：參觀故宮博物館 拓眼界學鑑賞文物

【明報專訊】參觀博物館是一門學問，伊利沙伯中學舊生會湯國華中學的中五級同學，在參觀香港故宮文化博物館前，先學習鑑賞文物，思考文物背後的故事。

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