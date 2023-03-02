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教育
2023年3月2日星期四
公民學堂 第022期
132內地校收DSE生 報名期至本月31日
助小學推校本家長教育 教局派一筆過20萬津貼
世界之最：亞洲最「甜」
世界之最：療癒感滿載的和菓子
新聞有常識：智能博士答錯題
猜猜我是誰：韓國好MC劉在錫
時事懶人包：公民科須內地考察
影視看文化：電影說好香港故事
圖看議題：港人賭博活動
活動巡禮：參觀故宮博物館 拓眼界學鑑賞文物
價值觀解碼：肯定自我
放眼經濟：失業率
圖看議題：港人賭博活動
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【明報專訊】平和基金委託香港大學進行的「香港人參與賭博活動情况」研究2022年12月發表結果，港人賭博參與率持續下降。研究認為跌幅受新冠疫情影響，當疫情趨穩定時比率可能回升。
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132內地校收DSE生 報名期至本月31日
助小學推校本家長教育 教局派一筆過20萬津貼
世界之最：亞洲最「甜」
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價值觀解碼：肯定自我
放眼經濟：失業率
132內地校收DSE生 報名期至本月31日
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