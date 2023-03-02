教育
公民學堂 第022期

圖看議題：港人賭博活動

【明報專訊】平和基金委託香港大學進行的「香港人參與賭博活動情况」研究2022年12月發表結果，港人賭博參與率持續下降。研究認為跌幅受新冠疫情影響，當疫情趨穩定時比率可能回升。

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