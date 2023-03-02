教育
常識天下 第274期

新聞有常識：智能博士答錯題

【明報專訊】人工智能（AI）聊天機械人成為科技界熱話，有的聊天機械人結合搜尋功能，為使用者排憂解難。但「智能博士」也有資料不準確的時候，更因而鬧出烏龍！

上 / 下一篇新聞