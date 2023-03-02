教育
常識天下 第274期

世界之最：療癒感滿載的和菓子

【明報專訊】Kelvin與「Anzu 杏あんず」Anzu工作坊合作開辦和菓子課程，原來「小朋友也能製作和菓子，曾經有小學生跟我說在製作時感覺療癒呢！」

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