【明報專訊】日本是著名的甜品大國,國際美食評鑑網站TasteAtlas最新的「全球百大最受歡迎甜品」(100 Most Popular Desserts in the World)排行榜中,日本是亞洲地區中最多甜品入圍的國家,其中傳統甜品「和菓子」(わがしwagashi)更排名第四。日本JSA和菓子藝術講師「翻車魚爸爸」陳膺國(Kelvin)曾在日本旅行期間吃到和菓子,因喜歡而學習製作,就讓他來向大家介紹和菓子吧!