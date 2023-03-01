肺癆半年70患者屬就學年齡 佔4.2％

衛生署表示，去年7月至12月共接獲1666宗（臨時數字）結核病呈報個案，其中70宗年齡介乎3歲至24歲，即處於一般就學年齡，佔同期結核病呈報個案4.2%，較前年同期減少0.12個百分點。

有專上學院出現群組 涉兩學生

署方發言人稱，縱使香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，結核病仍是全球重要的傳染病，群組個案在校園亦時有發生。衛生防護中心胸肺服務致力在學校、社區和醫療界推廣防癆意識，以期及時發現、診斷和治療結核病，達到終止結核病的目標。

衛生署表示，結核病為經空氣傳播的疾病，當患者咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點會於空氣中散播；若旁人吸入這些小點，便有可能受感染，但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。署方提醒市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，應及早求醫；若不幸染上結核病，應加強呼吸道衛生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。