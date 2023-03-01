中大帶學分有薪實習 首批學生逾半獲留任

校長段崇智表示，中大一向重視學生的就業發展，會繼續推廣計劃，與企業伙伴攜手培育人才，鼓勵年輕人發揮潛能，時刻保持學而不倦的態度，將來回饋社會。

企業讚表現超期望

「在學．在職計劃」參與學生修讀職前預備學科後，會獲配對一份為期6至8個月的全職、有薪並設學分的實習。實習期的兩個階段，企業導師會對學生作職場評估，幫助他們確定個人核心競爭力和改進空間。評估涵蓋八大範疇，包括專業溝通及簡報技巧、實現個人工作目標等。首批實習學生在第二階段均獲得更高的職場評估分數，顯示中大學生學習態度積極正向，在職場上精益求精。

參與計劃的企業涵蓋銀行及金融、建築及地產、物流、醫療保健、非牟利機構等。就讀經濟學系五年級的Wilbert Averil於科技園創科學院實習，負責市場推廣，表現獲僱主讚賞，「他能迅速學習，有很高的工作效率，亦具備創新思維」，雖從零開始摸索，但短短數個月便全面掌握了社交媒體專頁的管理，更能針對目標社群製作吸引的內容。